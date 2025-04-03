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1 390 оккупантов и 49 артсистем – потери РФ за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 3 апреля 2025, 07:19
1 390 оккупантов и 49 артсистем – потери РФ за сутки
Летчик-истребитель МИГ-29 Denfix. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны обезвредили 1 390 российских солдат и более 250 единиц вооружения и военной техники оккупантов за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.04.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 919 570 (+1 390) человек,
  • танков – 10 521 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 902 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 25 625 (+49) ед,
  • РСЗО – 1 348 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 597 (+92) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42 775 (+88) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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