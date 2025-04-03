1 390 оккупантов и 49 артсистем – потери РФ за сутки
Четверг, 3 апреля 2025, 07:19
Силы обороны обезвредили 1 390 российских солдат и более 250 единиц вооружения и военной техники оккупантов за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.04.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 919 570 (+1 390) человек,
- танков – 10 521 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 21 902 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 25 625 (+49) ед,
- РСЗО – 1 348 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 597 (+92) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 42 775 (+88) ед.
Данные уточняются.