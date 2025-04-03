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Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещает отомстить

Ирина БалачукЧетверг, 3 апреля 2025, 07:57
Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещает отомстить
Погрузка контейнеров с китайскими товарами для доставки по морю. Фото Getty images

Китай призвал Соединенные Штаты немедленно отменить свои последние тарифы и пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах для всех торговых партнеров США по всему миру.

Источник: Reuters

Дословно Министерство торговли Китая: "Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов".

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Детали: В министерстве отметили, что США игнорируют баланс интересов, достигнутый на многосторонних торговых переговорах в течение многих лет, и тот факт, что они уже давно получают значительную выгоду от международной торговли.

Предыстория:

  • В среду президент США Дональд Трамп объявил, что вводит 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году. Таким образом общий объем новых пошлин достигнет 54% и приблизится к 60%, которыми он угрожал во время предвыборной кампании.
  • Китайские экспортеры, как и экспортеры из других стран, столкнутся с 10% базовым тарифом (как частью нового 34% сбора) почти на все товары, поставляемые в США, уже с субботы, 5 апреля. Более высокие пошлины вступят в силу с 9 апреля.
  • Трамп также подписал указ о закрытии торговой лазейки, известной как "de minimis", которая позволяла беспошлинно ввозить в США товары низкой стоимости из Китая и Гонконга.

СШАКитайтарифы
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