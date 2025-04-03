Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещает отомстить

Китай призвал Соединенные Штаты немедленно отменить свои последние тарифы и пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах для всех торговых партнеров США по всему миру.

Источник: Reuters

Дословно Министерство торговли Китая: "Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов".

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Детали: В министерстве отметили, что США игнорируют баланс интересов, достигнутый на многосторонних торговых переговорах в течение многих лет, и тот факт, что они уже давно получают значительную выгоду от международной торговли.

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