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Россияне давят на Покровском направлении, за сутки отражено 80 атак – Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 3 апреля 2025, 08:15
Россияне давят на Покровском направлении, за сутки отражено 80 атак – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, 80 раз россияне атаковали Покровское направление, всего 56 раз оккупанты штурмовали Торецкое направление и Курский плацдарм, 21 раз враг атаковал Лиманское направление.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Каменки.

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На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Надежды, Торского, Новоегоровки, Колодязов, Ямполовки, Новолюбовки и Дибровы.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

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За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло шесть штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 28 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 80 атак агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении, вблизи Привольного и Новоселки, Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка, захватчики совершили 12 штурмов позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор пять раз пытался продвигаться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 28 атак противника. Враг нанес 343 артиллерийских обстрела, из них пять - из реактивных систем залпового огня; осуществил 20 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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