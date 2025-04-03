Глава Еврокомиссии: Последствия тарифов Трампа будут ужасными для миллионов людей, ЕС готовит ответ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявленные президентом США Дональдом Трампом новые тарифы серьезно ударят по мировой экономике, и добавила, что Европейский Союз готовит ответные меры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное пресс-службой Еврокомиссии

Прямая речь фон дер Ляйен: "Объявление президентом Трампом универсальных тарифов для всего мира, включая ЕС, является серьезным ударом по мировой экономике. Я глубоко сожалею об этом выборе. Давайте будем откровенными относительно огромных последствий. Мировая экономика массово пострадает. Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру".

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Детали: По ее словам, "тарифы также навредят потребителям во всем мире", и это "будет ощутимо немедленно".

"Миллионы граждан столкнутся с более высокими счетами за продукты. Лекарства будут стоить дороже, так же, как и транспорт. Инфляция пойдет вверх. И это особенно больно ударит по наиболее уязвимым слоям населения. Весь бизнес – большой и малый – пострадает с первого дня", – заявила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что согласна с Трампом в том, что другие государства несправедливо воспользовались правилами глобальной торговли, и готова поддержать усилия по их реформированию, но подчеркнула, что использование тарифов не решит проблему.

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"Именно поэтому, с самого начала, мы всегда были готовы к переговорам с США, чтобы устранить любые барьеры, оставшиеся в трансатлантической торговле. В то же время, мы готовы ответить. Мы уже завершаем работу над первым пакетом контрмер в ответ на тарифы на сталь. И сейчас мы готовимся к дальнейшим контрмерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры провалятся", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что "европейцы всегда будут продвигать и защищать свои интересы и ценности".

"И мы всегда будем отстаивать Европу. Но есть и альтернативный путь. Еще не поздно решить проблемы путем переговоров", – подытожила фон дер Ляйен.

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