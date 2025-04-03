Премьер Канады пообещал бороться с тарифами Трампа

Правительство Канады будет противостоять тарифам, которые анонсировал президент США Дональд Трамп, и оказывать поддержку пострадавшим работникам, заявил премьер-министр страны Марк Карни.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBC

Детали: По словам Карни, решение Трампа "фундаментально изменит международную торговую систему".

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Он добавил, что правительство планирует "бороться с этими тарифами с помощью контрмер", но никаких подробностей относительно того, какими могут быть эти действия, не привел.

"В условиях кризиса важно объединиться и действовать целенаправленно и решительно", – отметил Карни, добавив, что в четверг утром будет общаться с премьер-министрами провинций и территорий.

Впоследствии он опубликовал сообщение у себя в Х, в котором подчеркнул, что на фоне тарифной войны Трампа необходимо "действовать целенаправленно и решительно".

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"Мое правительство будет бороться с тарифами США, защищать канадских рабочих и промышленность и строить сильную экономику в G7", – отметил канадский премьер.

Предыстория:

Президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Перед тем Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импортируемые автомобили и легкие грузовики, которая вступит в силу уже на следующей неделе.

В Канаде уже сказали, что вскоре отреагируют на новые тарифы и могут ввести ответные меры против Соединенных Штатов.

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