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Масштабные тарифы Трампа: в Белом доме рассказали, когда они начнут действовать

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 3 апреля 2025, 09:06
Масштабные тарифы Трампа: в Белом доме рассказали, когда они начнут действовать
фото: Getty Images

По данным BBC, новые масштабные тарифы против мировых держав, которые в среду ввел президент США Дональд Трамп, начнут действовать в течение следующих дней.

Источник: BBC со ссылкой на должностных лиц Белого дома, передает "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что в телефонном разговоре перед речью Трампа 2 апреля чиновник Белого дома сообщил журналистам, что президент введет "базовые тарифы" для всех стран. Эта ставка установлена на уровне 10% и вступит в силу 5 апреля.

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Некоторые страны столкнутся только с базовой ставкой. К ним, в частности, относятся Великобритания, Сингапур, Бразилия, Австралия, Новая Зеландия, Турция, Украина.

Специальные и гораздо более масштабные тарифы будут введены примерно против 60 "худших обидчиков" Соединенных Штатов и вступят в силу 9 апреля.

Основные торговые партнеры, к которым применят эти специальные тарифные ставки, – это Европейский Союз, Китай, Япония, Тайвань и другие.

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Кроме того, президент объявил, что США введут "25% пошлины на все автомобили иностранного производства". Эти тарифы вступят в силу почти немедленно, в полночь 3 апреля.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых шагов в ответ Вашингтону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.

СШАторговляТрамптарифы
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