Силы ПВО ночью сбили 28 беспилотников, 7 БпЛА не достигли цели

В ночь на 3 апреля российские захватчики атаковали Украину 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 28 беспилотников.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Воздушники сообщили, что по состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере и востоке страны.

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7 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Донецкая и Днепропетровская области.

Оккупанты запустили дроны из районов российских городов Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.