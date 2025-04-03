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Силы ПВО ночью сбили 28 беспилотников, 7 БпЛА не достигли цели

Анастасия ПроцЧетверг, 3 апреля 2025, 09:24
Силы ПВО ночью сбили 28 беспилотников, 7 БпЛА не достигли цели
фото: ВС

В ночь на 3 апреля российские захватчики атаковали Украину 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 28 беспилотников.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Воздушники сообщили, что по состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере и востоке страны.

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7 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Донецкая и Днепропетровская области.

Оккупанты запустили дроны из районов российских городов Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУ
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