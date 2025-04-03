Трамп ввел более 30% пошлины для четырех стран-кандидатов в члены ЕС

США ввели 30% таможенные тарифы для четырех стран-кандидатов в члены ЕС. Такое решение принял президент Дональд Трамп в рамках своей политики "справедливой" торговли.

Источники: "Европейская правда"

Детали: В частности, этими государствами являются Молдова, Сербия, Босния и Северная Македония. Для Сербии тарифная ставка составит 37%, для Боснии – 35%, для Северной Македонии – 33%, для Молдовы – 31%.

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Таким образом эти четыре страны вошли в список государств, которые Соединенные Штаты считают своими "самыми большими обидчиками" в вопросах торговли.

Остальные страны-кандидаты, среди которых Украина, Албания, Черногория, Грузия, Косово и Турция, будут обложены "базовыми" 10-процентными пошлинами.

В то же время, дополнительная тарифная ставка для государств Европейского Союза составит 20%.

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Напомним: