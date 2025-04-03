Трамп ввел более 30% пошлины для четырех стран-кандидатов в члены ЕС
США ввели 30% таможенные тарифы для четырех стран-кандидатов в члены ЕС. Такое решение принял президент Дональд Трамп в рамках своей политики "справедливой" торговли.
Источники: "Европейская правда"
Детали: В частности, этими государствами являются Молдова, Сербия, Босния и Северная Македония. Для Сербии тарифная ставка составит 37%, для Боснии – 35%, для Северной Македонии – 33%, для Молдовы – 31%.
Таким образом эти четыре страны вошли в список государств, которые Соединенные Штаты считают своими "самыми большими обидчиками" в вопросах торговли.
Остальные страны-кандидаты, среди которых Украина, Албания, Черногория, Грузия, Косово и Турция, будут обложены "базовыми" 10-процентными пошлинами.
В то же время, дополнительная тарифная ставка для государств Европейского Союза составит 20%.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.
- Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможным любую значимую торговлю".
- Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтона.