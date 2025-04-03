Соглашение о недрах: в США анонсировали приезд украинской делегации

Министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры по соглашению об украинских недрах, анонсировал что в Штаты приедет делегация из Киева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Прямая речь Бессента: "Думаю, что команда из Украины прибудет уже в конце этой недели или в начале следующей недели".

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Детали: Он добавил, что США не хотят терять времени, поскольку считают это соглашение "очень важным для американского народа, для украинского народа, для мирного процесса".

Предыстория:

1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.

Президент Владимир Зеленский 28 марта сообщал, что Украина получила новый текст соглашения от США. Тогда он настоял, что Украина не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

Президент США Дональд Трамп на выходных пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.