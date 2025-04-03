Соглашение о недрах: в США анонсировали приезд украинской делегации
Четверг, 3 апреля 2025, 10:05
Министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры по соглашению об украинских недрах, анонсировал что в Штаты приедет делегация из Киева.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Прямая речь Бессента: "Думаю, что команда из Украины прибудет уже в конце этой недели или в начале следующей недели".
Реклама:
Детали: Он добавил, что США не хотят терять времени, поскольку считают это соглашение "очень важным для американского народа, для украинского народа, для мирного процесса".
Предыстория:
- 1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.
- Президент Владимир Зеленский 28 марта сообщал, что Украина получила новый текст соглашения от США. Тогда он настоял, что Украина не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.
- Президент США Дональд Трамп на выходных пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.
Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.