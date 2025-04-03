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Соглашение о недрах: в США анонсировали приезд украинской делегации

Кристина Бондарева, Ирина БалачукЧетверг, 3 апреля 2025, 10:05
Соглашение о недрах: в США анонсировали приезд украинской делегации
Министр финансов США Скотт Бессент. Фото из Facebook The Economic Club of New York

Министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры по соглашению об украинских недрах, анонсировал что в Штаты приедет делегация из Киева.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg 

Прямая речь Бессента: "Думаю, что команда из Украины прибудет уже в конце этой недели или в начале следующей недели".

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Детали: Он добавил, что США не хотят терять времени, поскольку считают это соглашение "очень важным для американского народа, для украинского народа, для мирного процесса".

Предыстория:

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.

СШАУкраина
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