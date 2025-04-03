Нетаньяху прибыл в Венгрию несмотря на ордер МУС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт утром 3 апреля, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост венгерского министра обороны Криштофа Салай-Бобровницкого в Facebook
Прямая речь министра обороны Венгрии: "Добро пожаловать в Будапешт, Биньямин Нетаньяху!".
Детали: Салай-Бобровницкий также опубликовал фото встречи израильского премьера в аэропорту Будапешта.
Издание напоминает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил приглашение Нетаньяху в ноябре прошлого года – на следующий день после того, как МУС выдал ордер на его арест по подозрению причастности к военным преступлениям в Газе.
Орбан пообещал не выполнять ордер, несмотря на то, что Венгрия является членом МУС.
Предыстория:
- 3 апреля Нетаньяху проведет встречу с Орбаном. По сообщениям СМИ, Венгрия объявит о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
- Ранее СМИ сообщили, что министр юстиции Венгрии Бенце Тужон на закрытой встрече с послами объявил на прошлой неделе, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда.
- Сообщалось, что Будапешт может публично объявить об этом во время визита израильского премьера.