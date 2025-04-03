Атака РФ на Кривой Рог: количество раненых возросло до 17

Количество пострадавших в Кривом Роге в результате российской атаки 2 апреля возросло до 17, погибли четыре человека.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Из-за вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу, по уточненной информации, пострадали 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо - погибли".

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