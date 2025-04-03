В России объявили "нежелательным" фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом

Генеральная прокуратура России объявила "нежелательным" Elton John AIDS Foundation, деятельность которого направлена на борьбу со СПИДом.

Источник: Генпрокуратура РФ, Meduza, "Радио Свобода"

Детали: В Генпрокуратуре РФ считают, что организации фонда якобы под "прикрытием" гуманитарных проектов, "тесно взаимодействуют с международными институтами, продвигающими идеи экономической блокады России".

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Российское надзорное ведомство обвинило фонд в том, что он якобы пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, "западные модели семьи", смену пола, а также в негативном отношении к так называемым "традиционным духовно-нравственным ценностям" и в "информационной кампании Запада по очернению России" после начала полномасштабной войны против Украины.

Elton John AIDS Foundation основал британский певец Элтон Джон. В 1992 году фонд основали в США, в 1993-м - в Великобритании. Они являются одной из крупнейших в мире благотворительных организаций по борьбе со СПИДом.

Власти России признали нежелательной деятельность в стране более 200 зарубежных организаций. Это означает запрет их деятельности в стране и угрозу преследования для людей, которые с ними сотрудничают.