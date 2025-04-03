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Хищения на еде для ВСУ: НАБУ будет просить о мерах пресечения, говорит, большинство подозреваемых в Украине

Ирина БалачукЧетверг, 3 апреля 2025, 11:32
Хищения на еде для ВСУ: НАБУ будет просить о мерах пресечения, говорит, большинство подозреваемых в Украине
Фото иллюстративное с pixabay.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины 3 апреля будет подавать ходатайства об избрании меры пресечения для подозреваемых в хищении средств при закупке Министерством обороны продуктов питания для ВСУ.

Источник: руководитель Первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире Радио Свобода

Прямая речь представителя бюро: "Мы сегодня подаем ходатайство об избрании меры пресечения лицам, которым сообщено о подозрении, и суд определит для них меры пресечения. Мы просим для большинства из них содержание под стражей с альтернативой залога, но решение будет на усмотрение суда".

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Детали: Он добавил, что четверо подозреваемых находятся в Украине, а одна – за рубежом.

"Четверо подозреваемых из пяти находятся в Украине. Бенефициарный владелец компании находится за рубежом. В отношении нее будет применена специальная процедура: сначала объявление в международный розыск; а потом, если это не даст результатов, мы применим специальное досудебное расследование", – сообщил Абакумов.

По его словам, досудебное расследование еще не завершено – НАБУ собирает дополнительные доказательства.

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Предыстория:

МинобороныВооруженные силыкоррупцияеда
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