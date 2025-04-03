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Правительство Орбана подтвердило выход из Международного уголовного суда

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 3 апреля 2025, 11:33
Правительство Орбана подтвердило выход из Международного уголовного суда
Виктор Орбан. Иллюстративное фото: Getty Images

Руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуяш сообщил, что Будапешт выходит из состава членов Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордера на арест руководителя Кремля Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Telex

Детали: Гуяш заявил, что правительство инициирует процедуру выхода в четверг в соответствии с конституционной и международно-правовой базой.

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Венгерское правительство объявило об этом решении накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который как раз прибыл в страну с визитом.

Нетаньяху был приглашен в Венгрию Виктором Орбаном в ноябре 2024 года, после того, как МУС выдал международный ордер на арест израильского премьера по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.

Правительство Венгрии уже тогда заявило, что будет игнорировать решение гаагского органа, которое оно назвало абсурдным и позорным. Правительство указало, что оно не только отвергает это решение в принципе, но и желает как можно быстрее доказать это на практике.

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Напомним:

Венгрия
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