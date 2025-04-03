Правительство Орбана подтвердило выход из Международного уголовного суда

Руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуяш сообщил, что Будапешт выходит из состава членов Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордера на арест руководителя Кремля Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Telex

Детали: Гуяш заявил, что правительство инициирует процедуру выхода в четверг в соответствии с конституционной и международно-правовой базой.

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Венгерское правительство объявило об этом решении накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который как раз прибыл в страну с визитом.

Нетаньяху был приглашен в Венгрию Виктором Орбаном в ноябре 2024 года, после того, как МУС выдал международный ордер на арест израильского премьера по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.

Правительство Венгрии уже тогда заявило, что будет игнорировать решение гаагского органа, которое оно назвало абсурдным и позорным. Правительство указало, что оно не только отвергает это решение в принципе, но и желает как можно быстрее доказать это на практике.

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Напомним: