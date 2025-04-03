Зеленский на Черниговщине посетил школу, где оккупанты пытали людей

Президент Владимир Зеленский посетил село Ягодное на Черниговщине, чьи жители пострадали во время оккупации россиянами в 2022 году.

Источник: глава государства в соцсетях 3 апреля

Прямая речь: "Приехал поддержать людей в Ягодном и сохранение памяти о том, что произошло здесь во время российской оккупации.

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Посетил школу, в которой россияне держали почти месяц всех жителей села. Это было одно из самых циничных российских преступлений этой войны, преступление именно против людей и всего человеческого и человечного".

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Детали: Зеленский отметил, что сейчас в Ягодном уже многое отстроено и восстановлено. Также работают и над мемориализацией того, через что, к сожалению, людям пришлось пройти.

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"Никто из нас и никогда не забудет и не простит России то, что она сделала", – добавил президент.

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