Госдеп США требует от всех членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио настаивает, что все государства-союзники блока НАТО должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.

Источник: Рубио на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО перед началом встречи министров Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды"

Детали: Рубио отметил, что считает государства-члены НАТО способными это сделать. Он также подчеркнул, что не считает достаточными оправдания о том, что определенные государства не имеют на это денег в бюджете.

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"Это – собрание не просто партнеров и союзников, а очень продвинутых экономик, богатых стран, которые могут сделать больше... Могу заверить, у нас тоже есть национальные потребности, но мы приоритизируем оборону и рассчитываем что наши партнеры сделают то же самое", – подчеркнул он.

Марко Рубио заявил, что это требование со стороны США является категорическим.

Он также заверил, что новые требования по оборонным расходам касаются не только европейских государств, но и самих США.

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"Мы хотим уехать отсюда с пониманием, что есть реалистичный путь, что каждый из членов возьмет обязательства и воплотит его, по достижению показателя в 5% (от ВВП на оборону). И это включает также США, которые должны повысить свою долю (оборонных расходов), поскольку угрозы действительно настолько серьезны", – пояснил госсекретарь США.

Он также напомнил о российской агрессии, которая должна, по его мнению, стать достаточным сигналом для других государств о необходимости перевооружения.

"События последних лет напоминают, что усиление необходимо", – заявил он.

Что предшествовало: Марко Рубио заявил, что США остаются в составе НАТО.

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