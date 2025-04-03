Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3 085
Четверг, 3 апреля 2025, 14:58
Количество погибших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 3 085, еще 4 715 человек получили ранения.
Источник: Associated Press
Детали: Также сообщается, что 341 человек считается пропавшим без вести.
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Сейчас гуманитарные организации пытаются оказать медицинскую помощь и убежище тем, кто остался в живых.
Предыстория:
- 28 марта в Мьянме и Таиланде произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки также чувствовали в китайской провинции Юньнань.
- 29 марта власти Мьянмы заявили о 1644 погибших и более 3400 раненых в результате мощного землетрясения.
- 2 апреля власти Мьянмы заявили о 2 886 погибших и 4 639 раненых.