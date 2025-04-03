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Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3 085

Анастасия ПроцЧетверг, 3 апреля 2025, 14:58
Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3 085
Последствия землетрясения в Мьянме. фото: Getty Images

Количество погибших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 3 085, еще 4 715 человек получили ранения.

Источник: Associated Press

Детали: Также сообщается, что 341 человек считается пропавшим без вести.

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Сейчас гуманитарные организации пытаются оказать медицинскую помощь и убежище тем, кто остался в живых.

Предыстория:

землетрясениежертвы
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