Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3 085

Количество погибших из-за землетрясения в Мьянме возросло до 3 085, еще 4 715 человек получили ранения.

Источник: Associated Press

Детали: Также сообщается, что 341 человек считается пропавшим без вести.

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Сейчас гуманитарные организации пытаются оказать медицинскую помощь и убежище тем, кто остался в живых.

Предыстория: