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Орбан объяснил выход Венгрии из МУС его "политизацией"

Ирина Кутелева, Евгений КизиловЧетверг, 3 апреля 2025, 15:13
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС его политизацией
фото: Getty Images

Венгерский премьер Виктор Орбан объяснил, что его страна решила выйти из Международного уголовного суда из-за "политизации" этого учреждения.

Источник: Орбан на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Будапеште, его цитируют Telex и "Европейская правда"

Детали: Глава правительства Венгрии назвал себя "экспертом" по вопросам МУС, поскольку "я был премьер-министром, который подписал документ о присоединении к МУС" в 2001 году.

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Орбан добавил, что теперь он будет тем, кто выйдет из него. Некоторые участники пресс-конференции аплодировали этим словам, в том числе и Нетаньяху.

По его словам, в последние годы это уже не беспристрастный суд, а "политический суд".

"Демократическое правовое государство", которым, как считает Орбан, является Венгрия, „не может принимать в этом участия".

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Он добавил, что МУС превратился в политический инструмент, и поэтому Венгрия больше не будет его участницей.

В свою очередь Нетаньяху назвал смелым шагом выход Венгрии из МУС, который он назвал "коррумпированной организацией", которая "угрожает демократии".

"Вы первое государство, которое оставило эту гниль... Вы проявили необычайное мужество перед лицом антисемитизма", – сказал он.

Ранее руководитель аппарат венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что в четверг правительство инициирует выход Венгрии из Международного уголовного суда.

Впоследствии стало известно, что Орбан подписал правительственное решение, которое начинает процедуру выхода страны из Международного уголовного суда в Гааге.

Эти новости поступили в день, когда Виктор Орбан принимает в Будапеште премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

ВенгрияОрбанМеждународный уголовный суд
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