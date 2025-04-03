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Чехия гарантирует стабильные поставки боеприпасов Украине до сентября 2025-го

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцЧетверг, 3 апреля 2025, 16:13
Чехия гарантирует стабильные поставки боеприпасов Украине до сентября 2025-го
Иллюстративное фото: Getty Images

В Чехии подтвердили, что благодаря чешской инициативе, созданной для софинансирования государствами-союзницами закупок для Украины на внешних рынках, Киев гарантированно будет получать боеприпасы ежемесячно до осени 2025 года.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского

Детали: Чешская инициатива имеет достаточно ресурсов, чтобы предоставлять Украине боеприпасы до сентября на ежемесячной основе, сказал министр иностранных дел.

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"Прежде всего, что касается чешской инициативы – важно то, что мы смогли обеспечить финансирование, и теперь эта инициатива имеет достаточно ресурсов, чтобы ежемесячно предоставлять Украине боеприпасы до сентября", – сообщил Липавский.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря взносам Канады, Норвегии, Нидерландов и Дании.

"Эта инициатива снизила эффективность российской артиллерии на 500%. Мы уменьшили соотношение (количества снарядов в вооруженных сил Украины и России – ред.) – с 1 к 10 до 1 к 2, и это очень важно", – добавил он.

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Также Ян Липавский рассказал, что в 2024 году чешская промышленность поставила в Украину 1,5 миллиона боеприпасов. Причем "полмиллиона из них – крупнокалиберные боеприпасы калибра 155 мм и 152 мм".

"Мы должны доставить этот материал в Украину, чтобы она могла защититься от имперской захватнической войны Путина", – подытожил он.

Напомним:

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Чехияпомощь Украине
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