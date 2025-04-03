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Польша обвинила в кибератаке на партию Туска Россию и Беларусь

Уляна Кричковская, Евгений КизиловЧетверг, 3 апреля 2025, 17:04
Польша обвинила в кибератаке на партию Туска Россию и Беларусь
фото: Getty Images

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что за кибератакой на партию премьера Польши Дональда Туска "Гражданская платформа" стоят Россия и Беларусь.

Источник: заявление Гавковского, которое цитируют RMF24 и "Европейская правда"

Детали: Гавковский заявил, что кибератака на "Гражданскую платформу" в среду, 2 апреля, была осуществлена группами из Российской Федерации и Беларуси.

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Он подчеркнул, что атака была организованной и спланированной, и отметил, что государственные службы относятся к этому чрезвычайно серьезно.

"У нас есть подтверждение того, что эта атака не была случайной. Такой инцидент может повлиять на любую политическую партию, любое государственное учреждение", – заявил он.

Гавковский заявил, что Россия хочет украсть выборы у Польши и поляков, и акцентировал, что ей не удастся этого сделать.

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В последние годы Польша, которая активно поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, стала объектом нескольких массированных кибератак.

В прошлом году было взломано польское государственное агентство РАР, а ранее в марте сообщали о киберинциденте против Польского космического агентства.

Правительство Польши ранее говорило, что работает над усилением безопасности в интернете и ведет переговоры с платформами социальных сетей, ожидая усиления кибератак перед президентскими выборами.

ПольшакибербезопасностьРосcияБеларусь
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