В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года

Марш солидарности с Украиной в Тбилиси 24 февраля 2025 года. NurPhoto via Getty Images

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе внес изменения в изменения в постановление правительства, которыми сократил срок безвизового пребывания украинцев в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsGeorgia

Детали: 3 апреля стало известно, что срок безвизового пребывания граждан Украины в Грузии сокращен с трех лет до одного.

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"Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться на территории страны в течение одного полного года", – говорится в документе.

Гражданам Украины, которые въехали и находились на территории Грузии до 24 февраля 2025 года, право пребывания продлят до 24 февраля 2026 года.

Что предшествовало: В феврале 2023 года власти Грузии разрешили украинцам находиться в стране без виз в течение двух лет. В апреле 2024 года срок продлили до трех лет.