Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 3 апреля 2025, 17:16
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
Марш солидарности с Украиной в Тбилиси 24 февраля 2025 года. NurPhoto via Getty Images

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе внес изменения в изменения в постановление правительства, которыми сократил срок безвизового пребывания украинцев в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsGeorgia

Детали: 3 апреля стало известно, что срок безвизового пребывания граждан Украины в Грузии сокращен с трех лет до одного.

Реклама:

"Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться на территории страны в течение одного полного года", – говорится в документе.

Гражданам Украины, которые въехали и находились на территории Грузии до 24 февраля 2025 года, право пребывания продлят до 24 февраля 2026 года.

Что предшествовало: В феврале 2023 года власти Грузии разрешили украинцам находиться в стране без виз в течение двух лет. В апреле 2024 года срок продлили до трех лет.

Грузиябеженцыбезвиз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
Грузия
Грузия приняла обновленный закон об "иноагентах", который власти называют аналогом американского
Германия ввела санкции против чиновников, причастных к подавлению протестов в Грузии
Немецкий суд отказался признать Грузию безопасной страной
Последние новости
09:48
Макрон о приостановлении тарифов Трампа: это лишь хрупкая пауза
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
Все новости...
Реклама:
Реклама: