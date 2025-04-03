Польша передала Украине еще 5 тысяч "Старлинков"

Польша передала Украине еще 5 тысяч Starlink Enterprise, что позволит обеспечивать стабильную связь для военных и критической инфраструктуры.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины в соцсетях

Детали: В ведомстве сообщают, что эти "Старлинки" помогут вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечивать работу школ, медицинских и социальных учреждений, энергетиков и военных.

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Дословно: "Украинцы будут оставаться на связи даже в самых сложных условиях".

Больше деталей: В министерстве говорят, что в целом благодаря поддержке международных партнеров им удалось обеспечить для Украины более 50 тысяч терминалов, из них больше всего – 29 500 – от Польши.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, "Старлинки" будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить родным, вызывать экстренные службы, читать новости, ведь из-за обстрелов и разрушения базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна.

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Министерство выражает благодарность правительствам Польши и Германии и другим партнерам "за стойкую и непоколебимую поддержку".

Справка: Starlink Enterprise – это новое поколение "Старлинков", которые имеют мощные антенны и обеспечивают более высокую скорость и стабильное интернет-соединение. Starlink Enterprise может пользоваться одновременно значительное количество людей без проседания скорости.