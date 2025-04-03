В Киеве на метро "Контрактовая площадь" пассажир упал под поезд: закрывались 4 станции

Четыре станции столичного метро на "синей" ветке 3 апреля закрывались из-за попадания пассажирки под поезд.

Источник: КГГА

Дословно: "На станции „Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители".

Реклама:

Детали: "Синяя" линия метро: станции „Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайна" и "Тараса Шевченко" были закрыты на вход для пассажиров.

Движение поездов на линии организовывали от станции "Теремки" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

Обновлено: О возобновлении движения поездов "синей" линии метро в обычном режиме сообщили в 18.37. Все станции работают на вход и выход для пассажиров.

РЕКЛАМА:

Сообщается, что пассажир жив. Обстоятельства случая выясняют правоохранительные органы.