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Вэнс: Маск будет советником Трампа и после завершения работы в DOGE

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 3 апреля 2025, 18:11
Вэнс: Маск будет советником Трампа и после завершения работы в DOGE
Маск и Трамп. Фото - Kayla Bartkowski/Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что миллиардер Илон Маск останется советником Дональда Трампа даже после того, как через 130 дней закончится его срок работы в администрации.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом Вэнс заявил в интервью Fox News

Детали: Вэнс назвал сообщения СМИ о том, что Трамп якобы говорил членам своего ближайшего окружения о якобы завершении Маском работы в его администрации в ближайшее время "тотальным фейком".

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Он отметил, что американский миллиардер согласился поработать шесть месяцев, чтобы "сократить невероятно ловкую бюрократию, которая препятствует волеизъявлению американского народа и дорого обходится".

"Но, конечно, он и в дальнейшем будет оставаться советником. И, кстати, работа DOGE (Департамента эффективности госаппарата. – Ред.) и близко не закончена, работа Илона и близко не закончена", – добавил вице-президент США.

По словам Вэнса, работа DOGE "будет продолжаться и после того, как Илон уйдет".

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"Но фактически Илон останется другом и советником как моим, так и президента, и он сделал много хороших вещей", – утверждает он.

Официально Илон Маск классифицируется как временный государственный служащий со 130-дневным ограничением на его службу в Белом доме. Согласно этому назначению, его полномочия закончатся в конце мая.

На этой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что в какой-то момент DOGE прекратит свое существование.

СШАИлон МаскТрамп
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