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Киевсовет увеличил полномочия Кличко, глава КГВА Ткаченко – против

Евгений КизиловЧетверг, 3 апреля 2025, 18:16
Киевсовет увеличил полномочия Кличко, глава КГВА Ткаченко – против
фото: "Суспільне"

Киевский городской совет 3 апреля проголосовал за изменения в некоторые свои решения, чем усилил роль мэра Виталия Кличко в управлении городом. Теперь реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета, которым является Киевская городская государственная администрация, будет происходить только за подписью городского головы.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на результаты заседания Киевсовета

Детали: Соответствующий проект решения, который в начале марта подал сам Кличко, поддержали 62 депутата.

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По мнению депутата от фракции "Голос" Алины Михайловой, Киевсовет проголосовал за фактическое подчинение Киевской городской военной администрации Виталию Кличко. По ее словам, теперь без его подписи нельзя выдавать распоряжения.

Дословно в пояснительной записке к принятому решению: "Проект решения направлен на обеспечение непрерывности функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения. Проблема заключается в необходимости оперативного принятия управленческих решений в период действия особого правового режима, что обусловливает потребность в уточнении порядка реализации предоставленных законом полномочий. Предложенные изменения предусматривают определение механизма принятия и выполнения решений КГГА и РГА, что обеспечит стабильное управление городом и надлежащую координацию действий в кризисных условиях".

Больше деталей: Докладывал по этому вопросу руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный. Он подчеркнул, что Закон "О местном самоуправлении" необходимо соблюдать даже в условиях военного положения.

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"В статье Закона о правовом режиме военного положения предусмотрены функции, в частности, военной администрации, вопросы осуществления мероприятий правового режима военного положения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, фортификация, мобилизация. То данные функции никоим образом не будут ограничены. Сейчас стоит вопрос о выполнении закона о местном самоуправлении", - отметил Загуменный.

Против такого решения выступили депутаты от фракции "Слуга народа". Ее глава Андрей Витренко отметил, что сейчас законодательство о военном положении превалирует над другими законами, в том числе и над законом о местном самоуправлении.

Голосование за проект решения происходило во время воздушной тревоги, когда отдельные депутаты требовали объявления перерыва в пленарном заседании, чтобы перейти в укрытие.

Кличко в письменном ответе на запрос "Суспільного" отметил, что решение Киевсовета касается только реализации норм закона о местном самоуправлении, где определены полномочия обеспечивать непрерывность функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения.

"Это решение необходимо для обеспечения решения неотложных хозяйственных вопросов и обеспечения жизнедеятельности столицы. Даже закон о правовом режиме военного положения говорит о том, что органы местного самоуправления должны осуществлять свои полномочия, предоставленные им Конституцией и законами Украины. То есть решение Киевсовета не ограничивает полномочий КГВА, определенных законодательством Украины", - отметил Кличко.

При этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram написал, что Кличко пытается лишить КГВА права принимать решения.

"Забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил", - говорится в заметке Ткаченко.

Что предшествовало: В конце января этого года городской голова Виталий Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому относительно деятельности главы КГВА Тимура Ткаченко. По его словам, в Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление. Кличко считает, что Ткаченко, который без военного образования и опыта заменил на должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов.

Ткаченко назвал "странным" заявление Кличко об "узурпации власти" в столице. Он отметил, что общался со столичным головой относительно приоритетов в работе военной администрации, однако в ответ увидел "не помощь, а пустые обвинения".

КиевВиталий КличкоКГГА
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