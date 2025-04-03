Киевсовет увеличил полномочия Кличко, глава КГВА Ткаченко – против
Киевский городской совет 3 апреля проголосовал за изменения в некоторые свои решения, чем усилил роль мэра Виталия Кличко в управлении городом. Теперь реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета, которым является Киевская городская государственная администрация, будет происходить только за подписью городского головы.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на результаты заседания Киевсовета
Детали: Соответствующий проект решения, который в начале марта подал сам Кличко, поддержали 62 депутата.
По мнению депутата от фракции "Голос" Алины Михайловой, Киевсовет проголосовал за фактическое подчинение Киевской городской военной администрации Виталию Кличко. По ее словам, теперь без его подписи нельзя выдавать распоряжения.
Дословно в пояснительной записке к принятому решению: "Проект решения направлен на обеспечение непрерывности функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения. Проблема заключается в необходимости оперативного принятия управленческих решений в период действия особого правового режима, что обусловливает потребность в уточнении порядка реализации предоставленных законом полномочий. Предложенные изменения предусматривают определение механизма принятия и выполнения решений КГГА и РГА, что обеспечит стабильное управление городом и надлежащую координацию действий в кризисных условиях".
Больше деталей: Докладывал по этому вопросу руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный. Он подчеркнул, что Закон "О местном самоуправлении" необходимо соблюдать даже в условиях военного положения.
"В статье Закона о правовом режиме военного положения предусмотрены функции, в частности, военной администрации, вопросы осуществления мероприятий правового режима военного положения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, фортификация, мобилизация. То данные функции никоим образом не будут ограничены. Сейчас стоит вопрос о выполнении закона о местном самоуправлении", - отметил Загуменный.
Против такого решения выступили депутаты от фракции "Слуга народа". Ее глава Андрей Витренко отметил, что сейчас законодательство о военном положении превалирует над другими законами, в том числе и над законом о местном самоуправлении.
Голосование за проект решения происходило во время воздушной тревоги, когда отдельные депутаты требовали объявления перерыва в пленарном заседании, чтобы перейти в укрытие.
Кличко в письменном ответе на запрос "Суспільного" отметил, что решение Киевсовета касается только реализации норм закона о местном самоуправлении, где определены полномочия обеспечивать непрерывность функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения.
"Это решение необходимо для обеспечения решения неотложных хозяйственных вопросов и обеспечения жизнедеятельности столицы. Даже закон о правовом режиме военного положения говорит о том, что органы местного самоуправления должны осуществлять свои полномочия, предоставленные им Конституцией и законами Украины. То есть решение Киевсовета не ограничивает полномочий КГВА, определенных законодательством Украины", - отметил Кличко.
При этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram написал, что Кличко пытается лишить КГВА права принимать решения.
"Забрать полномочия у начальника военной администрации во время военного положения может только тот, кто его туда назначил", - говорится в заметке Ткаченко.
Что предшествовало: В конце января этого года городской голова Виталий Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому относительно деятельности главы КГВА Тимура Ткаченко. По его словам, в Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление. Кличко считает, что Ткаченко, который без военного образования и опыта заменил на должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов.
Ткаченко назвал "странным" заявление Кличко об "узурпации власти" в столице. Он отметил, что общался со столичным головой относительно приоритетов в работе военной администрации, однако в ответ увидел "не помощь, а пустые обвинения".