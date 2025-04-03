Палиса: В этом году Россия планирует увеличить группировку войск на 150 тысяч человек

По данным Офиса президента, российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек в 2025 году.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы

Детали: Он рассказал, что, по имеющейся информации, в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек. По его словам, условно это эквивалент примерно 15 мотострелковых дивизий.

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Прямая речь: "Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно".

Детали: По его словам, наращивание давления на фронте происходит на фоне консультаций по прекращению огня, в котором россияне не очень заинтересованы, кроме, возможно, вопросов, связанных с морским направлением, где режим прекращения огня для них более актуален.

На наземном направлении россияне продолжают постепенно продвигаться, пытаясь продавить отдельные участки фронта, отметил Палиса. По его словам, речь идет о частичных тактических успехах.

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Прямая речь: "Но если они могут себе это позволить, они и в дальнейшем будут затягивать время. На отдельных участках фронта противник имеет определенные успехи, но и мы контратакуем и также достигаем результатов".