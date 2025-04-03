Трамп уволил "нелояльных" членов Совета нацбезопасности по совету конспиролога – СМИ

Американский президент Дональд Трамп решил уволить нескольких членов Совета национальной безопасности после заявления сторонницы теорий заговоров Лоры Лумер о том, что они "нелояльны".

Источник: многочисленные американские СМИ, в частности Axios, CNN, The New York Times и AP, со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: Об увольнении в Совете нацбезопасности – совещательном органе при президенте США – стало известно после визита в Белый дом Лоры Лумер.

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Лумер – американская ультраправая активистка, известная в частности продвижением теории заговора, согласно которой теракты 11 сентября 2001 года были инсценированы "силами" внутри США. Ее также замечали среди окружения Трампа во время последней президентской кампании.

По информации СМИ, во время визита в Белый дом накануне Лумер якобы выразила возмущение, что даже после проверки в Совет нацбезопасности США "проскользнули" так называемые "неоконы" – то есть представители внешнеполитических взглядов, которые обычно ассоциируются с администрацией Буша-младшего.

После визита активистки Трамп распорядился уволить по меньшей мере трех работников Совета нацбезопасности. По информации CNN, это Брайан Уолш, директор по вопросам разведки, Томас Будри, старший директор по вопросам законодательства, и Дэвид Фейт, старший директор по вопросам технологий и национальной безопасности.

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Все они ранее работали в окружении сотрудников нынешней администрации, в частности госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майкла Волца.

В то же время американские СМИ подчеркивают, что непонятно, действительно ли увольнение стало следствием визита Лумер или оно связано с другими причинами – например, сообщениями об использовании незащищенных каналов связи членами Совета нацбезопасности.