Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

СБУ назвала предателей, претендующих на воплощение идеи Путина о "внешнем управлении" Украиной

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 апреля 2025, 20:20
СБУ назвала предателей, претендующих на воплощение идеи Путина о внешнем управлении Украиной
фото - "Радио Свобода"

Служба безопасности Украины заявляет о сборе доказательной базы на украинских предателей, которые претендуют на реализацию идеи лидера Кремля Владимира Путина о "внешнем управлении" Украиной.

Источник: пресс-служба СБУ, "Украинская правда"

Детали: По данным спецслужбы, в состав незаконного образования вошли предатели, коллаборационисты и другие сторонники "русского мира", которые бежали из Украины в РФ еще до начала полномасштабной войны.

Реклама:

Лидером этой группировки является Дмитрий Василец – председатель запрещенной партии "Держава", который уже имеет заочный срок заключения за поддержку вооруженной агрессии РФ.

Отмечается, что к подрывной деятельности он привлек своих "единомышленников":

  • Валентина Рыбина – адвоката Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене;
  • Александра Скубченко – "политэксперта" с телеканалов Медведчука, который сейчас частый гость в эфирах московских пропагандистов;
  • Александра Семенченко – заместителя председателя запрещенной партии "Держава", который ранее проживал в Киеве, а сейчас скрывается в России;
  • коллаборациониста Павла Онищенко – главу прокремлевского объединения "Слобожанская сечь";
  • пропагандиста Виктора Малафеева, который кроме антиукраинских выступлений на росТВ, собирает "донаты" на приобретение вооружений для оккупантов;
  • пророссийского агитатора в Крыму Максима Шихалеева, который еще в 2014 году поддержал захват полуострова и пошел на сотрудничество с РФ.

27 марта лидеры указанной группировки и другие украинские предатели посетили некий форум "единства" в Москве, участие в котором приняли также пропагандист Александр Дугин (его еще называют идеологом "рашизма"), депутаты Госдумы, блогеры и "Z-военкоры".

РЕКЛАМА:

По данным СБУ, риторика "конференции" была посвящена продвижению тезиса российского правителя Путина, что для длительного мира в Украине необходимо создать переходную администрацию под контролем РФ и США, которая бы временно руководила Украиной.

По материалам дела, после создания антиукраинской ячейки в Москве фигуранты получили задание от своих российских кураторов сформировать собственные "филиалы" в странах ЕС как "альтернативу" диппредставительствам Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий в составе группы).

Указано, что комплексные меры для привлечения виновных к ответственности за преступления против нашего государства продолжаются.

Что предшествовало: Глава Кремля Владимир Путин 27 марта предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

СБУпропагандаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
СБУ
СБУ: 22% завербованных спецслужбами РФ в Украине для диверсий и терактов – несовершеннолетние
Теракт в отделении полиции в Одесской области: задержан подозреваемый в изготовлении взрывчатки
Во Львове правоохранители обезвредили 2-х "гастролеров", которые планировали взорвать отделение полиции
Последние новости
09:48
Макрон о приостановлении тарифов Трампа: это лишь хрупкая пауза
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
Все новости...
Реклама:
Реклама: