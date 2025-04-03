СБУ назвала предателей, претендующих на воплощение идеи Путина о "внешнем управлении" Украиной

Служба безопасности Украины заявляет о сборе доказательной базы на украинских предателей, которые претендуют на реализацию идеи лидера Кремля Владимира Путина о "внешнем управлении" Украиной.

Источник: пресс-служба СБУ, "Украинская правда"

Детали: По данным спецслужбы, в состав незаконного образования вошли предатели, коллаборационисты и другие сторонники "русского мира", которые бежали из Украины в РФ еще до начала полномасштабной войны.

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Лидером этой группировки является Дмитрий Василец – председатель запрещенной партии "Держава", который уже имеет заочный срок заключения за поддержку вооруженной агрессии РФ.

Отмечается, что к подрывной деятельности он привлек своих "единомышленников":

Валентина Рыбина – адвоката Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене;

Александра Скубченко – "политэксперта" с телеканалов Медведчука, который сейчас частый гость в эфирах московских пропагандистов;

Александра Семенченко – заместителя председателя запрещенной партии "Держава", который ранее проживал в Киеве, а сейчас скрывается в России;

коллаборациониста Павла Онищенко – главу прокремлевского объединения "Слобожанская сечь";

пропагандиста Виктора Малафеева, который кроме антиукраинских выступлений на росТВ, собирает "донаты" на приобретение вооружений для оккупантов;

пророссийского агитатора в Крыму Максима Шихалеева, который еще в 2014 году поддержал захват полуострова и пошел на сотрудничество с РФ.

27 марта лидеры указанной группировки и другие украинские предатели посетили некий форум "единства" в Москве, участие в котором приняли также пропагандист Александр Дугин (его еще называют идеологом "рашизма"), депутаты Госдумы, блогеры и "Z-военкоры".

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По данным СБУ, риторика "конференции" была посвящена продвижению тезиса российского правителя Путина, что для длительного мира в Украине необходимо создать переходную администрацию под контролем РФ и США, которая бы временно руководила Украиной.

По материалам дела, после создания антиукраинской ячейки в Москве фигуранты получили задание от своих российских кураторов сформировать собственные "филиалы" в странах ЕС как "альтернативу" диппредставительствам Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий в составе группы).

Указано, что комплексные меры для привлечения виновных к ответственности за преступления против нашего государства продолжаются.

Что предшествовало: Глава Кремля Владимир Путин 27 марта предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.