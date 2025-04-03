Зеленский: На Сумском направлении сейчас многое решается

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую и Сумскую области, пообщался с командирами относительно основных потребностей и поставки техники.

Источник: видеообращение Зеленского 3 апреля

Детали: Глава государства сообщил, что сегодня посетил Сумскую область, "одно из направлений, где многое решается".

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Президент напомнил, что с августа прошлого года украинские подразделения ведут боевые действия на территории врага. Он назвал операцию Курскую операцию одним из крупнейших украинских результатов за время этой войны.

Прямая речь: "С августа прошлого года наши подразделения ведут боевые действия на территории врага - это один из крупнейших украинских результатов за время этой войны. Абсолютно справедливо перенести войну туда, откуда она и пришла.

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Говорили сегодня с командирами подразделений наших на этом направлении - основные потребности, дополнительное обеспечение, поставки техники, дроны, оперативные вопросы. Работаем для защиты наших позиций. Знаем, на что рассчитывает враг".