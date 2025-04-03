МВД предупреждает о новой мошеннической схеме в Telegram

Аферисты используют фейковые видеокружочки в мессенджере Telegram, чтобы выманить деньги или распространить фишинговые ссылки.

Источник: Министерство внутренних дел в Telegram

Детали: В ведомстве объяснили, как действуют злоумышленники:

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Сначала взламывают аккаунт и выгружают видеосообщение пользователя;

Затем монтируют фейковый монолог, в котором взломанный пользователь якобы просит деньги;

И наконец рассылают поддельное видео друзьям и знакомым пользователя.

Чтобы уберечься от обмана, правоохранители советуют проверять информацию в случае получения такого подозрительного кружочка. Надо попросить знакомого написать в другом мессенджере или позвонить. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.