МВД предупреждает о новой мошеннической схеме в Telegram
Четверг, 3 апреля 2025, 21:11
Аферисты используют фейковые видеокружочки в мессенджере Telegram, чтобы выманить деньги или распространить фишинговые ссылки.
Источник: Министерство внутренних дел в Telegram
Детали: В ведомстве объяснили, как действуют злоумышленники:
Реклама:
- Сначала взламывают аккаунт и выгружают видеосообщение пользователя;
- Затем монтируют фейковый монолог, в котором взломанный пользователь якобы просит деньги;
- И наконец рассылают поддельное видео друзьям и знакомым пользователя.
Чтобы уберечься от обмана, правоохранители советуют проверять информацию в случае получения такого подозрительного кружочка. Надо попросить знакомого написать в другом мессенджере или позвонить. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.