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МВД предупреждает о новой мошеннической схеме в Telegram

Евгений КизиловЧетверг, 3 апреля 2025, 21:11
МВД предупреждает о новой мошеннической схеме в Telegram
фото: Getty Images

Аферисты используют фейковые видеокружочки в мессенджере Telegram, чтобы выманить деньги или распространить фишинговые ссылки.

Источник: Министерство внутренних дел в Telegram

Детали: В ведомстве объяснили, как действуют злоумышленники:

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  • Сначала взламывают аккаунт и выгружают видеосообщение пользователя;
  • Затем монтируют фейковый монолог, в котором взломанный пользователь якобы просит деньги;
  • И наконец рассылают поддельное видео друзьям и знакомым пользователя.

Чтобы уберечься от обмана, правоохранители советуют проверять информацию в случае получения такого подозрительного кружочка. Надо попросить знакомого написать в другом мессенджере или позвонить. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта.

соцсетимошенничество
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