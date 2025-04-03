Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах

Сибига и Рубио. Фото из соцсети Х Сибиги

Министр иностранных дел Украины 3 апреля Андрей Сибига встретился с государственным секретарем Марко Рубио на полях министерской встречи государств-членов НАТО в Брюсселе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети Х

Детали: По словам главы МИД, он подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям и приветствовал "лидерство США в этом вопросе".

Реклама:

"Украина полностью предана миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", – добавил Сибига.

Кроме того, министр подтвердил заинтересованность Украины "в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с США как прочной основы для углубления нашего двустороннего партнерства".

Главы дипломатий обсудили и следующие украинско-американские контакты, добавил Сибига.

РЕКЛАМА:

На этой неделе глава МИД подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.

А тем временем министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры об украинских недрах, анонсировал приезд делегации из Киева.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.