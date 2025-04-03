Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так

Президент США Дональд Трамп считает, что его решение о введении тарифов против остального мира обернется процветанием американской экономики и рынков.

Источник: об этом он сказал журналистам, когда выходил из Белого дома, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос журналиста прокомментировать ситуацию, при которой рынки США и остального мира падают из-за тарифов, Трамп сказал, что, по его мнению, "все идет очень хорошо".

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"Была операция, как операция на пациенте, и это большая вещь. Я говорил, что все будет именно так", – добавил Трамп.

По мнению президента США, дальше страна получит "шесть или семь триллионов долларов", а еще "рынки будут расти, акции будут расти, страна будет расти".

"А остальной мир хочет увидеть: можно ли с нами заключить сделку? Они использовали нас в течение многих, многих лет. Много лет мы были в невыгодном положении", – считает он.

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"И вот что я вам скажу, я думаю, что все будет невероятно. То, о чем люди будут говорить. Мы приблизились к 7 триллионам долларов инвестиций, которые поступают в нашу страну, и вы увидите, чем это обернется. Наша страна будет на подъеме", – добавил Трамп.

Как известно, вечером 2 апреля президент США официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.