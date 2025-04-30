Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует совершить военные действия против Пакистана в течение 24-36 часов.

Источник: Тарар в сети Х со ссылкой на разведданные

Прямая речь Тарара: "Пакистан имеет достоверные разведывательные данные о том, что Индия намерена совершить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов.

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Любая агрессия встретит решительный ответ. Индия будет нести полную ответственность за потенциально катастрофические последствия в регионе".

Что предшествовало: Накануне министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что после недавней атаки на туристов в Кашмире военное вторжение Индии является почти неизбежным, что еще больше обостряет напряжение между двумя ядерными державами.

Напомним: 23 апреля 26 человек погибли в результате вооруженного нападения боевиков на туристов в городе Пахалгам, расположенном в индийском Кашмире, что стало самым масштабным нападением на гражданских в регионе за последние годы.