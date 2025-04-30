В ВСУ появятся халяльные и кошерные сухпайки

Министерство обороны Украины обновило техническую спецификацию на сухпайки для военных, учитывая религиозные потребности.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Как пояснили в пресс-службе, халяльные сухпайки разработаны для военных, которые придерживаются исламских норм питания, а кошерные сухпайки соответствуют требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.

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В зависимости от типа сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно и перечень вторых блюд включает, в частности, разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и т.д.

Дословно: "Новые технические спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты – современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения".

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