Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ВСУ появятся халяльные и кошерные сухпайки

Татьяна ОлейникСреда, 30 апреля 2025, 20:27
В ВСУ появятся халяльные и кошерные сухпайки
Фото - минобороны

Министерство обороны Украины обновило техническую спецификацию на сухпайки для военных, учитывая религиозные потребности.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Как пояснили в пресс-службе, халяльные сухпайки разработаны для военных, которые придерживаются исламских норм питания, а кошерные сухпайки соответствуют требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.

Реклама:

В зависимости от типа сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно и перечень вторых блюд включает, в частности, разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и т.д.

Дословно: "Новые технические спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты – современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • В августе 2024 года Министерство обороны объявило о планах до конца года расширить ассортимент сухпайков для украинских военнослужащих, учитывая их религиозные, медицинские и этические потребности.
  • Анонсировали, что до конца 2024 года в ассортименте бойцов появятся кошерные, халяльные и растительные наборы.

Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина разгромила Румынию на чемпионате мира по хоккею
В США заявили, что Украина "решила внести изменения" в соглашение о недрах
"Хочу к своим": в ГУР говорят, что уже 300 коллаборантов просятся на обмен в Россию
Шмыгаль: Соглашение о недрах с США могут подписать в ближайшие сутки
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: Axios обнародовало детали разговора
В ЕС об убийстве журналистки Рощиной: РФ демонстрирует свою отвратительную жестокость
Все новости...
Минобороны
Минобороны вводит кошерные и халяльные рационы для военнослужащих
Будет ли Украина воевать корпусами? Разбор УП
Умеров провел кадровые изменения в Министерстве обороны
Последние новости
22:00
видеоЗеленский повысил в звании трех пограничников и вручил орден Герою Украины
21:59
Трамп: Премьер Канады приедет в США "на следующей неделе или даже раньше"
21:57
Зеленский пригласил премьера Канады в Украину
21:54
Украина разгромила Румынию на чемпионате мира по хоккею
21:44
Нардеп Вениславский предлагает создать Космические силы в структуре ВСУ
21:27
Индия закрыла воздушное пространство для самолетов Пакистана
21:25
В ОБСЕ осудили жестокое обращение и убийство журналистки Рощиной в РФ
20:57
В США заявили, что Украина "решила внести изменения" в соглашение о недрах
20:49
Украинские производители оружия уже получили 15 льготных кредитов
20:48
Режим Лукашенко выпустил на свободу еще одного американского гражданина
Все новости...
Реклама:
Реклама: