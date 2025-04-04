Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

РФ хочет возобновить отношения со США: посланник Путина увидел "конструктивный диалог"

Степан ГафткоПятница, 4 апреля 2025, 00:40
РФ хочет возобновить отношения со США: посланник Путина увидел конструктивный диалог
Фото: скриншот с видео ТАСС

Посланник Путина Кирилл Дмитриев заявил российским журналистам, что Москва надеется на "возобновление диалога" с Соединенными Штатами, который, будто бы, был "прерван администрацией Байдена", хотя "многие страны" якобы пытаются этому помешать.

Источник: интервью Дмитриева росСМИ 

Прямая речь: "Одна из главных тем – восстановление российско-американских отношений и диалога, который был прерван при администрации Бадена. Многие страны пытаются сорвать диалог (между США и РФ – ред.). Россия хочет подчеркнуть, что администрация Трампа нацелена на восстановление отношений".

Реклама:

Детали: Дмитриев после встречи со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом заявил российским журналистам, что американцы "слышат позицию России" и готовы к конструктивным решениям. 

Посланник Путина сказал, что во время общения с американскими коллегами было много разговоров о взаимных инвестициях. 

Россияне, по словам Дмитриева, уже "видят большое желание американских компаний" вернуться на российский рынок, но бизнесу позволят зайти только туда, "где это будет полезно для России и где это одобрит правительство".

РЕКЛАМА:

Дмитриев подчеркнул тот факт, что Россия не попала под новые пошлины, которые Трамп ввел против других стран. 

Посланник РФ заявил, что якобы идут переговоры с США о возобновлении авиасообщения между странами и активные дискуссии о совместной деятельности в Арктике, а также восстановление религиозных и культурных отношений между странами.

"Процесс диалога идет позитивно и конструктивно", – подытожил посланник Кремля.

Читайте также: Офицер Дмитриев: как финансист из Киева стал главным переговорщиком между Путиным и Трампом

Нагадаємо:

РосcияСШАпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Великобритания думает о том, чтобы развернуть свои войска в Украине на 5 лет – СМИ
Посол США в Украине подала в отставку из-за разногласий с администрацией Трампа – FT
Путина не будут судить за военные преступления, пока он остается президентом – Euronews
фотоПринц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Все новости...
Росcия
США ждут доклад посланника Кремля Путину перед следующими шагами – Bloomberg
ВСУ обезвредили 1 380 оккупантов за сутки
СМИ: посланник Кремля встретился с сенатором Грэмом, который подготовил новые санкции против РФ
Последние новости
09:48
Макрон о приостановлении тарифов Трампа: это лишь хрупкая пауза
09:25
хоккейОпределится чемпион Украины: "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" сыграют седьмой матч финальной серии
09:23
Reuters: Тайвань обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей
09:19
"Укрзализныця" добавила рейс поезда Киев – Луцк на Пасхальные праздники
09:04
СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецких вооружений к боевым действиям
08:52
фото В Киеве открыли центр рекрутинга в военную разведку
08:19
Армия РФ интенсивно атакует возле Покровска: там 53 боя за минувшие сутки – Генштаб
08:18
фото Количество пострадавших в Днепре возросло до 9, масштабный пожар уже потушили
08:15
СМИ: Трамп может посетить Турцию
08:10
текстОперация "Трапезунд". Как казаки хотели завоевать кусок Турции и сократить Великий шелковый путь в Европу
Все новости...
Реклама:
Реклама: