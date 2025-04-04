РФ хочет возобновить отношения со США: посланник Путина увидел "конструктивный диалог"

Посланник Путина Кирилл Дмитриев заявил российским журналистам, что Москва надеется на "возобновление диалога" с Соединенными Штатами, который, будто бы, был "прерван администрацией Байдена", хотя "многие страны" якобы пытаются этому помешать.

Источник: интервью Дмитриева росСМИ

Прямая речь: "Одна из главных тем – восстановление российско-американских отношений и диалога, который был прерван при администрации Бадена. Многие страны пытаются сорвать диалог (между США и РФ – ред.). Россия хочет подчеркнуть, что администрация Трампа нацелена на восстановление отношений".

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Детали: Дмитриев после встречи со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом заявил российским журналистам, что американцы "слышат позицию России" и готовы к конструктивным решениям.

Посланник Путина сказал, что во время общения с американскими коллегами было много разговоров о взаимных инвестициях.

Россияне, по словам Дмитриева, уже "видят большое желание американских компаний" вернуться на российский рынок, но бизнесу позволят зайти только туда, "где это будет полезно для России и где это одобрит правительство".

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Дмитриев подчеркнул тот факт, что Россия не попала под новые пошлины, которые Трамп ввел против других стран.

Посланник РФ заявил, что якобы идут переговоры с США о возобновлении авиасообщения между странами и активные дискуссии о совместной деятельности в Арктике, а также восстановление религиозных и культурных отношений между странами.

"Процесс диалога идет позитивно и конструктивно", – подытожил посланник Кремля.

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