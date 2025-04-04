Генштаб: Больше всего атак на фронте происходит на Лиманском направлении

За прошедшие сутки российские войска 28 раз атаковали на Лиманском направлении. Сейчас продолжаются бои в 14 локациях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что враг наступал в сторону населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Грековка, Ольговка, Новосергиевка, Новое и вблизи Надежды.

Реклама:

Всего на линии фронта с начала суток произошло 81 боевое столкновение.

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Каменки.

Силы обороны успешно остановили две попытки противника продвинуться вперед на Купянском направлении, вблизи Загрызово.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении с начала суток произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении противник совершил 13 попыток улучшить свое положение. Три боестолкновения пока продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 13 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили десять вражеских атак.

На Новопавловском направлении вражеские подразделения пять раз атаковали позиции украинских войск, а также нанесли авиационные удары по району Багатира. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Враг один раз атаковал позиции украинских защитников на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Новополю, Гуляйполю и Новодаровке.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения. Враг пытается продвинуться вблизи Малых Щербаков и Степного, два боя еще продолжаются.

В Курской области украинские защитники отбили семь атак захватчиков. Также противник нанес три авиационных удара, сбросив при этом пять управляемых бомб, и совершил 211 артиллерийских обстрелов. Сейчас бои продолжаются в двух локациях.

Что предшествовало: Ранее самым горячим на фронте было Покровское направление.