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Удар российского дрона по Харькову унес жизнь семьи с ребенком

Валентина РоманенкоПятница, 4 апреля 2025, 17:16
Удар российского дрона по Харькову унес жизнь семьи с ребенком
фото прокуратуры

По предварительным данным, среди пяти погибших от удара российского дрона по жилому дому в Харькове 3 апреля – семья из трех человек: 12-летний ребенок, ее отец и мать.

Источник: полиция Харьковщины, Харьковская областная прокуратура

Детали: Общее количество установленных погибших составляет 5 человек.

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Из-под завалов спасатели деблокировали четыре изуродованных обгоревших тела. По предварительным данным, под руинами собственного дома были найдены тела семьи: 12-летней девочки, ее отца и матери, а также 45-летнего мужчины – их соседа.

Чтобы идентифицировать личности погибших следователи полиции отобрали образцы ДНК у их родных.

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Как сообщалось, утром в пятницу в больнице умер 88-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали после обстрела.

Что предшествовало: Вечером 3 апреля военные РФ атаковали Харьков ударными дронами типа "Герань-2". В результате обстрела БпЛА были повреждены жилые дома, автомобили, загорелись пожары. Разрушен подъезд дома в Новобаварском районе.

Различные травмы и стресс получили 34 пострадавших, среди них – трое несовершеннолетних.

На местах событий полицейские и спасатели продолжают ликвидировать и документировать последствия обстрелов, изымают вещественные доказательства.

ХарьковШахедвойна
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