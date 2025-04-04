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Госсек США отрицает, что Трамп хотел силой забрать Гренландию

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 4 апреля 2025, 18:28
Госсек США отрицает, что Трамп хотел силой забрать Гренландию
фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа ничего не говорила о применении силы с целью получения Гренландии.

Источник: Рубио на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рубио подчеркнул, что "никто ничего не аннексировал", а будущий статус Гренландии "будет зависеть от гренландцев".

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В определенный момент гренландцы четко дали понять, что хотят быть независимыми от Дании. Дании следует сосредоточиться на том, что гренландцы не хотят быть частью Дании", – добавил он.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что США – о чем говорил и Дональд Трамп – не исключают ничего, "если на Гренландию посягнет иностранное государство, такое как Китай, Россия или кто-либо другой".

"Именно это четко дал понять вице-президент (Джей Ди Вэнс. – Ред.) на прошлой неделе во время своего визита туда. В его заявлении было очень четко сказано, что мы будем уважать самоопределение народа Гренландии", – считает Рубио.

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Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

Читайте больше о том, как Дания реагирует на угрозы Трампа забрать Гренландию.

СШАТрампГренландия
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