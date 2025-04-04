В Херсоне из-за российских обстрелов повреждены дома, больница, образовательное учреждение. Есть пострадавший
Российские войска 4 апреля обстреляли Днепровский район Херсона. В результате этого повреждены многоэтажки, больница, образовательное учреждение, также пострадал мужчина.
Источник: председатель МВА Роман Мрочко
Прямая речь: "После 15.00 российские войска с временно оккупированного левобережья начали обстрел Днепровского района. Под ударом была территория вблизи учреждения здравоохранения.
Повреждены соседние многоэтажки. Пострадала и сама больница. В частности, в одном из отделений побиты окна и фасад. Враг выпустил около 10 снарядов".
Детали: Также в результате этой вражеской атаки также повреждено образовательное учреждение, там выбито 15 окон.
Около 15:30 российские войска снова ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона.
Пострадал 76-летний мужчина.