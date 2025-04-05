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Британская разведка отмечает замедление войск РФ в Украине с ноября

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 5 апреля 2025, 18:07
Британская разведка отмечает замедление войск РФ в Украине с ноября
разбитая вражеская техника, фото Генштаба ВСУ

Разведка Великобритании констатировала, что продвижение российских оккупационных войск в Украине с начала 2025 года замедлялось, а количество атак уменьшалось.

Источник: обзор разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании за 5 апреля, передает "Европейская правда"

Детали: По оценкам британской разведки, в марте 2025 года российские войска, скорее всего, захватили 143 квадратных километра украинской территории, что в среднем составляет менее 5 квадратных километров в сутки.

"Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров", – говорится в обзоре.

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Больше всего достижений в марте российские оккупационные силы имели в центральной части Донецкой области, но им не удалось улучшить свои оперативные позиции, отметила разведка Британии.

"Украинские войска также проводили тактические контратаки, что позволило нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска", – добавили там.

В обзоре отмечается, что в конце марта россияне увеличили количество наземных атак, количество которых падало в течение месяца, но они "не привели к увеличению темпов продвижения".

Что предшествовало: В оперативной сводке Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине накануне указывалось, что за последнюю неделю среднее количество атак российских оккупационных войск приблизилось к 200 в сутки, что свидетельствует о росте давления.

Между тем разведка и аналитики Североатлантического альянса считают, что российские войска не имеют заметного шанса на прорыв линии обороны ВСУ.

Великобританияразведкавойна
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