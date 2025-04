Британская разведка отмечает замедление войск РФ в Украине с ноября

Разведка Великобритании констатировала, что продвижение российских оккупационных войск в Украине с начала 2025 года замедлялось, а количество атак уменьшалось.

Источник: обзор разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании за 5 апреля, передает "Европейская правда"

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 April 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/M4zHzkP1GS #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1vdj0VpqYg

Реклама: