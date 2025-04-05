Движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" в Киеве восстановят досрочно

Несмотря на предварительные прогнозы, с воскресенья 6 апреля восстанавливается движение поездов метро на участке "Лесная" – "Днепр".

Источник: КГГА

Дословно: "С завтрашнего дня, 6 апреля, движение поездов метро на участке "Лесная" – "Днепр" восстановят: запланированные демонтажные работы завершены досрочно.

Реклама:

Благодаря слаженной работе строителей и технических служб опасные работы по демонтажу завершили досрочно. Бригады работали в усиленном режиме – с ночи пятницы непрерывно почти 24 часа.

Особое внимание уделили безопасности: демонтировали аварийные балки и ригели над путями метро, которые представляли угрозу падения хрупкого бетона".

Детали: В КГГА отметили, что сейчас продолжаются завершающие строительные работы и подготовка к восстановлению работы метрополитена, в частности подача напряжения и проверка систем безопасности.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 2 апреля КГГА сообщила, что в Киеве из-за ремонта Дарницкого путепровода и для безопасности пассажиров 5 и 6 апреля остановят движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Днепр".