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Движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" в Киеве восстановят досрочно

Катерина ТищенкоСуббота, 5 апреля 2025, 18:27
Движение поездов между станциями Лесная и Днепр в Киеве восстановят досрочно
станция метро "Днепр", фото Getty Images

Несмотря на предварительные прогнозы, с воскресенья 6 апреля восстанавливается движение поездов метро на участке "Лесная" – "Днепр".

Источник: КГГА

Дословно: "С завтрашнего дня, 6 апреля, движение поездов метро на участке "Лесная" – "Днепр" восстановят: запланированные демонтажные работы завершены досрочно.

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Благодаря слаженной работе строителей и технических служб опасные работы по демонтажу завершили досрочно. Бригады работали в усиленном режиме – с ночи пятницы непрерывно почти 24 часа.

Особое внимание уделили безопасности: демонтировали аварийные балки и ригели над путями метро, которые представляли угрозу падения хрупкого бетона".

Детали: В КГГА отметили, что сейчас продолжаются завершающие строительные работы и подготовка к восстановлению работы метрополитена, в частности подача напряжения и проверка систем безопасности.

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Что предшествовало: 2 апреля КГГА сообщила, что в Киеве из-за ремонта Дарницкого путепровода и для безопасности пассажиров 5 и 6 апреля остановят движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Днепр".

Киевметротранспорт
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