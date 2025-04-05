Генштаб: На фронте более 150 боев, почти половина – на Покровском направлении

На фронте с начала суток произошло 152 боевых столкновения, самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В субботу противник нанес 73 авиационных ударов, сбросив 106 УАБ, привлек для поражения 844 дронов-камикадзе, совершил более 4100 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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На Харьковском направлении враг один раз атаковал в сторону Каменки.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка; украинские подразделения отбили все атаки.

На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины. Украинские воины остановили 15 атак захватчиков, еще пять боев продолжаются.

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На Северском направлении Силы обороны отбили три штурмовые действия вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении защитники отбили три атаки противника в районах Часового Яра и Григорьевки.

На Торецком направлении враг провел 18 наступательных действий на позиции украинских войск в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы; до сих пор продолжается три боестолкновения.

С начала суток враг 65 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка; сейчас продолжается 11 боестолкновений. Оккупанты нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Заря и Старая Николаевка.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за субботу составляют 292 человека убитыми и ранеными; к тому же уничтожен один тягач МТЛБ, четыре автомобиля, четыре мотоцикла, два терминала спутниковой связи и четыре пункта управления БпЛА.

На Новопавловском направлении за субботу украинские воины отбили три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь и Бурлацкое, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг один раз атаковал позиции защитников в районе Ровнополя.

На Ореховском направлении защитники успешно отбили четыре вражеские атаки вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Малой Токмачки и Новоандреевки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Степногорск и Лукьяновское.

Две неудачные попытки противника пройти к позициям украинцев отбили защитники на Приднепровском направлении.

На Курском направлении произошло 17 боестолкновений, два из которых продолжаются. Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 21 УАБ, осуществил 286 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.