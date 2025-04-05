Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронте более 150 боев, почти половина – на Покровском направлении

Катерина ТищенкоСуббота, 5 апреля 2025, 22:10
Генштаб: На фронте более 150 боев, почти половина – на Покровском направлении
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток произошло 152 боевых столкновения, самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В субботу противник нанес 73 авиационных ударов, сбросив 106 УАБ, привлек для поражения 844 дронов-камикадзе, совершил более 4100 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Реклама:

На Харьковском направлении враг один раз атаковал в сторону Каменки.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка; украинские подразделения отбили все атаки.

На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины. Украинские воины остановили 15 атак захватчиков, еще пять боев продолжаются.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении Силы обороны отбили три штурмовые действия вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении защитники отбили три атаки противника в районах Часового Яра и Григорьевки.

На Торецком направлении враг провел 18 наступательных действий на позиции украинских войск в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы; до сих пор продолжается три боестолкновения.

С начала суток враг 65 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка; сейчас продолжается 11 боестолкновений. Оккупанты нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Заря и Старая Николаевка.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за субботу составляют 292 человека убитыми и ранеными; к тому же уничтожен один тягач МТЛБ, четыре автомобиля, четыре мотоцикла, два терминала спутниковой связи и четыре пункта управления БпЛА.

На Новопавловском направлении за субботу украинские воины отбили три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь и Бурлацкое, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг один раз атаковал позиции защитников в районе Ровнополя.

На Ореховском направлении защитники успешно отбили четыре вражеские атаки вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Малой Токмачки и Новоандреевки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Степногорск и Лукьяновское.

Две неудачные попытки противника пройти к позициям украинцев отбили защитники на Приднепровском направлении.

На Курском направлении произошло 17 боестолкновений, два из которых продолжаются. Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 21 УАБ, осуществил 286 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоДва человека погибли во время сжигания травы на Киевщине
NYP: На следующей неделе в Лондоне могут принять решение о полном прекращении огня
Россияне запустили 95 ракет и дронов - почти треть БПЛА удалось сбить
Администрация Трампа не обсуждает вопрос нового пакета помощи Украине – NYT
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара РФ
В воинской части рассказали, что ВВК признала Насирова "годным к частям обеспечения"
Все новости...
Генштаб
Генштаб опроверг ложь России об "ударах по энергетике": Хотят переложить ответственность
Генштаб об ударе РФ по Кривому Рогу: Враг пытается прикрыть циничное преступление "высокоточной" ложью
Генштаб: На Лиманском и Покровском направлении состоялось больше всего боев
Последние новости
13:34
Иран и США проведут переговоры в Риме в попытке достичь ядерной сделки
13:18
"Укрэнерго" определило трех кандидатов на должность председателя правления
12:59
фотоДва человека погибли во время сжигания травы на Киевщине
12:56
футболСкандал в УПЛ: комментатор раскритиковал Шовковского за русский язык во время матча с "Оболонью"
12:46
В Тайване продлили ограничения фондового рынка на фоне пошлин Трампа
12:35
В Украине создали "горячие линии" для сообщений о болезнях животных, вспышки которых фиксируют в ЕС
12:33
Премьер Баварии: Нам нужно больше Taurus для нас самих
12:18
У Орбана призвали венгров голосовать против Украины в ЕС
12:03
видеоСМИ: в Краснодаре сотня российских военных пыталась сбежать в СОЧ, нескольких до сих пор ищут
11:51
футзалКиевская "Аврора" выиграла регулярный чемпионат Украины, не проиграв ни одного матча
Все новости...
Реклама:
Реклама: