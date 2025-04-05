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Минобороны вводит новые должности по социальному сопровождению

Катерина ТищенкоСуббота, 5 апреля 2025, 22:20
Минобороны вводит новые должности по социальному сопровождению
иллюстративное фото Getty Images

Минобороны Украины вводит в воинских частях, батальонах и госпиталях новые должности – офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения.

Источник: замминистра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в интервью пресс-центру министерства, сообщает "Армия Inform"

Детали: По его словам, задачей таких специалистов будет помощь в различных вопросах военным, а также их родным и командирам.

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Прямая речь: "Мы сейчас запускаем новую программу обучения этой категории военнослужащих, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов".

Детали: Мельник также отметил, что, среди прочего, соответствующая учебная программа включает в себя военное право, а также работу с ранеными и военнопленными.

"Также мной была поставлена задача Генеральному штабу, для того, чтобы разработали критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими лицами, которые могут иметь желание призываться через рекрутинговый центр на военную службу и занимать эти должности", – добавил замминистра.

МинобороныВооруженные силы
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