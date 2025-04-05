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Россияне атаковали Николаев "Шахедами", есть раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 5 апреля 2025, 23:20
Россияне атаковали Николаев Шахедами, есть раненые
иллюстративное фото: Getty Images

В субботу вечером в Николаеве в результате атаки вражеских ударных БпЛА возникли пожары в двух жилых домах, ранены 3 человека.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Кима: "В результате атаки "Шахедов" на Николаев возник пожар в двух жилых домах.

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Службы на местах".

Детали: Воздушные силы предупреждали о вражеских БпЛА в направлении Николаева около 22 часов. Кроме того, вражеские ударные БпЛА зафиксированы в ряде других областей.

Обновлено: Мэр Николаева Александр Сенкевич позже добавил, что обошлось без жертв.

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"Есть повреждения в частном секторе. Мы уже определили объем работ. Коммунальные службы приступят к ликвидации последствий. К счастью, обошлось без жертв. Это самое главное", - написал он.

В 23:47 Ким написал, что в результате атаки на Николаев ранены два человека: 49-летняя женщина госпитализирована, 72-летней женщине помощь оказана амбулаторно.

Возникло три пожара, которые уже ликвидированы. Повреждены семь частных домов и автомобиль.

В 00:12 Ким добавил, что известно о еще одной пострадавшей. Это 67-летняя женщина, ей помощь оказана амбулаторно.

Николаевбеспилотники
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