Спасатели показали последствия атаки российских БпЛА на Николаев

Спасатели в ночь на 6 апреля показали последствия вражеской атаки БпЛА на Николаев, российские террористы попали в жилой квартал города.

Источник: ГСЧС Николаевской области

Дословно ГСЧС: "Вечером враги в очередной раз прибегли к привычному для них террору гражданских: направили дроны в частный жилищный сектор Николаева. В результате обстрела зафиксированы существенные повреждения частных домов. По одному из адресов загорелось жилье в котором, к счастью, не было людей.

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По другой – произошло возгорание газовой сети рядом с частным домовладением, его также спасатели погасили".

Детали: В ГСЧС отметили, что сейчас известно о трех пострадавших женщинах. Одну из них госпитализировали в медицинское учреждение, двум другим оказали первую помощь на месте.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

Кроме того, в результате атаки повреждены автомобили и другие жилые дома.