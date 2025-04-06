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Россияне атаковали 11 громад Сумщины, повредили около 20 домов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 апреля 2025, 03:34
Россияне атаковали 11 громад Сумщины, повредили около 20 домов
последствия российских обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошедшего дня россияне совершили 88 обстрелов приграничья Сумской области, повредили около 20 домов.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 146 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Свесская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: Больше всего взрывов прошедших суток – 64 – прозвучало в Краснопольской громаде. Были минометные обстрелы, обстрелы с РСЗО, удары FPV-дронами, авиационные удары с использованием КАБов. В результате ударов повреждены 15 частных домов.

По Середино-Будской громаде враг бил из артиллерии, минометов, сбросил ВОГ с БпЛА, ударил FPV-дронами – 18 взрывов. В результате ударов повреждены 3 двухэтажных многоквартирных дома, одно частное домовладение, 2 легковых автомобиля и хозяйственное помещение.

Сумская областьобстрелвзрыв
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