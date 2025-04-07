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Bloomberg: Еврокомиссия предлагает ввести пошлины 25% в ответ на "алюминиевые" тарифы Трампа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 7 апреля 2025, 22:16
Bloomberg: Еврокомиссия предлагает ввести пошлины 25% в ответ на алюминиевые тарифы Трампа
Фото - Getty Images

Европейская комиссия предложила ввести 25-процентные пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение президента США Дональда Трампа в прошлом месяце ввести тарифы на импорт алюминия и стали.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Предложение Еврокомиссии государствам-членам ЕС, с которым ознакомился Bloomberg, содержит перечень десятков товарных категорий США, на которые планируется ввести пошлины.

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Государства Евросоюза намерены утвердить план до конца недели, после чего он вступит в силу 15 апреля. В то же время большая часть пошлин не будет взиматься до середины мая.

Напомним, в марте вступил в силу указ Трампа о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия.

Он предшествовал масштабному объявлению президента США о тарифах против практически всех стран мира, призванных исправить "несправедливость" мировой торговли.

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Ранее в понедельник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила США установить "нулевые тарифы" на промышленные товары, пытаясь предотвратить торговую войну.

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ЕСтарифыТрампСША
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