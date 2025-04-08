Офис омбудсмена получил более 11 тысяч обращений о нарушении прав человека в марте

В марте 2025 года в Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило 11 139 обращений граждан о нарушениях их прав. Это почти на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: По словам омбудсмена, из общего количества обращений 209 были коллективными, а 10 930 – индивидуальными. Больше всего граждане жаловались на нарушение гражданских прав – таких обращений зафиксировано 8 492.

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На втором месте – социальные права (854 обращения), далее – экономические (504 обращения), права детей (323), личные права (265) и свобода от дискриминации (242 обращения).

"Отмечу, что в прошлом году в марте мы получили 9 256 обращений, что на 1 883 меньше, чем в этом году", – отметил Лубинец.

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