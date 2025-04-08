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Кандидат в президенты Румынии стремится запретить транзит украинского зерна

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 8 апреля 2025, 04:01
Кандидат в президенты Румынии стремится запретить транзит украинского зерна
Виктор Понта. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта, который баллотируется в президенты как независимый кандидат, заявил о намерении заблокировать транзит украинского зерна через румынские порты в случае победы.

Источник: Понта в интервью агентству Reuters, передает "Европейская правда"

Детали: Понта объяснил, что выступает за помощь Украине, в частности путем транзита оружия и обучения украинских пилотов, но не поддерживает транзит украинского зерна.

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"В последние годы осуществлялась политика предоставления преимущества украинскому зерну с точки зрения доступа к портовым мощностям в ущерб румынскому зерну, и румынские фермеры сильно пострадали от этого", – пояснил политик.

В более общем плане Понта рассказал, что одобряет нынешние "радикальные изменения" в США и в случае победы на президентских выборах будет проводить политику "Румыния прежде всего".

Она заключается, в частности, в поддержке вступления в ЕС Молдовы и Западных Балкан, а также в стратегическом партнерстве с Польшей и Турцией – главной военной силой в Черном море.

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52-летний Виктор Понта – бывший левый премьер-министр Румынии, который сменил взгляды на крайне правые. Он ушел с поста главы правительства в 2015 году после смертельного пожара в ночном клубе.

Согласно опросам общественного мнения, Понта имеет шансы выйти во второй тур выборов президента Румынии вместе с лидером ультраправой оппозиции Джордже Симионом.

Румыниявиборы
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