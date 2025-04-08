Европа наращивает производство боеприпасов на фоне растущих угроз – ISW

Европейские союзники Украины активно увеличивают производство артиллерийских боеприпасов и устраняют проблемы дефицита компонентов, которые тормозят темпы поставок вооружения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 7 апреля объявил о приобретении и перепрофилировании компании Hagerdorn-NC, которая специализируется на производстве нитроцеллюлозы, для укрепления цепей поставок ракетного топлива для боеприпасов, в частности, для 155-мм артиллерийских снарядов.

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Дословно: "Rheinmetall уже имеет производственные мощности в Швейцарии, Испании и Южной Африке. К 2028 году компания планирует увеличить объемы производства пороха более чем на 50%. Ее дочернее предприятие Nitrochemie Aschau с 2022 года уже нарастило производство на 60% и намерено увеличить мощности еще на 40% к середине 2025 года".

Детали: ISW также обращает внимание на проблему зависимости от Китая. В апреле 2024 года генеральные директора Rheinmetall Армин Паппергер и Saab Микаэль Йоханссон заявили, что КНР поставляет большинство компонентов боеприпасов в Европу, что создает узкие места в производственном процессе.

В ответ на это, Rheinmetall в 2025 году расширила источники поставок хлопковых волокон (основного сырья для нитроцеллюлозы) из Европы и стран-партнеров ЕС и создала стратегический запас на несколько лет вперед.

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Ключевые выводы ISW за 7 апреля: