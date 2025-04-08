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Европа наращивает производство боеприпасов на фоне растущих угроз – ISW

Иван ДьяконовВторник, 8 апреля 2025, 04:23
Европа наращивает производство боеприпасов на фоне растущих угроз – ISW
Фото: Getty Images

Европейские союзники Украины активно увеличивают производство артиллерийских боеприпасов и устраняют проблемы дефицита компонентов, которые тормозят темпы поставок вооружения.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 7 апреля объявил о приобретении и перепрофилировании компании Hagerdorn-NC, которая специализируется на производстве нитроцеллюлозы, для укрепления цепей поставок ракетного топлива для боеприпасов, в частности, для 155-мм артиллерийских снарядов.

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Дословно: "Rheinmetall уже имеет производственные мощности в Швейцарии, Испании и Южной Африке. К 2028 году компания планирует увеличить объемы производства пороха более чем на 50%. Ее дочернее предприятие Nitrochemie Aschau с 2022 года уже нарастило производство на 60% и намерено увеличить мощности еще на 40% к середине 2025 года".

Детали: ISW также обращает внимание на проблему зависимости от Китая. В апреле 2024 года генеральные директора Rheinmetall Армин Паппергер и Saab Микаэль Йоханссон заявили, что КНР поставляет большинство компонентов боеприпасов в Европу, что создает узкие места в производственном процессе.

В ответ на это, Rheinmetall в 2025 году расширила источники поставок хлопковых волокон (основного сырья для нитроцеллюлозы) из Европы и стран-партнеров ЕС и создала стратегический запас на несколько лет вперед.

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Ключевые выводы ISW за 7 апреля:

  • Кремль продолжает отрицать легитимность украинского правительства, утверждая, что Украина не является легитимным партнером по переговорам, и требует смены украинского правительства и демилитаризации.
  • Украинские официальные лица не сообщали ни о каких российских ракетных ударах дальнего радиуса действия или ударах беспилотников в ночь с 6 на 7 апреля или днем 7 апреля после крупнейшего за последний месяц авиаудара, нанесенного Россией в ночь с 5 на 6 апреля.
  • Европейские союзники Украины продолжают наращивать внутреннее производство вооружений и решать проблемы дефицита, препятствующие производству артиллерийских боеприпасов.
  • Российские власти, вероятно, способствовали удалению известного российского инсайдерского канала из Telegram в рамках постоянных усилий, направленных на ограничение российского информационного пространства.
  • Российские войска продвинулись вперед в Белгородской области и вблизи Северска, Торецка, Покровска и Великой Новоселки, а также на западе Запорожской области.
  • Кремль продолжает использовать свою программу "Время героев" для милитаризации региональных органов власти и общества в оккупированной Украине.

ISWоружиеЕС
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